Hakan Yeşil: “Terörü Lanetliyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ülkemizin yerli ve milli gurur kaynağı Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını ve planlayıcılarını nefretle kınadı ve terörü lanetledi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in yönetim kurulu adına yaptığı açıklama şöyle; "Ülkemizin yerli ve milli gurur kaynaklarından biri olan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle büyük bir üzüntü ve öfke içindeyiz. Türkiye'nin huzuruna ve güvenine, birlik ve bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırı bugüne kadar amacına ulaşamamıştır, bundan böyle de asla ulaşamayacaktır. Hiçbir güç, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya yetmedi, yetmeyecektir Milletimiz; terörün ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa dün olduğu gibi bugün de sahiptir. Terörü, teröre destek olanları nefretle kınıyor, terörü lanetliyoruz. Hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.