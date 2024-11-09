Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Aile hekimlerimiz sağlığımızın teminatı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği ziyareti sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri konusunda titiz bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Öncelikli hedefimiz daha önce de dile getirdiğim gibi koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleridir. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz." dedi.

Kamu ve özel hastanelerdeki tüm yeni doğan bakımlarının işleyişlerini denetlemek ve değerlendirmek amacıyla bir komisyon oluşturduklarını belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin önde gelen yeni doğan yoğun bakım bilim insanları ile oluşturulan bu komisyon üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yeni doğan yoğun bakımlara yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek ve inceleyecek. Aynı şekilde yine alanında uzman, hekim ve akademisyenlerin yer aldığı diğer branşlarla birlikte acil ve erişkin yoğun bakımlarımızı da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetleme ve işleyişlerini sağlayacağız. Amacımız etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIKTA ÖNEMLİ ÜLKEYİZ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SASDER'in düzenlediği 11. ulusal kongrede sağlık ve sigorta sektörünün yöneticileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlık hizmeti sunumunda dünyada örnek alınan, örnek gösterilen özellikle son yirmi senede gelişmiş bir sağlık hizmetini hem altyapısıyla hem insan gücüyle sunan bir ülke olduğunu ifade etti.Memişoğlu, "Türkiye; sadece kendi vatandaşlarına değil, çevresindeki bütün ülkelere hatta dünyanın en uzak ülkelerinden bile hastasına tedavi edebilme yeteneğine sahip bir ülke. Sağlık Bakanlığı olarak, en büyük hedeflerimizden bir tanesi; üreten sağlık dediğimiz teknolojisini de bilimini de üretebilecek hale gelmek. Bunun da en önemli yolu; sağlıkta bilgi ve teknoloji üretmekten geçiyor. Hizmetin yanında; Türk hekimleri, Türk sağlık sistemi, Türk bilim dünyası ve Türk teknoloji altyapısı buna müsait. Özellikle Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımız vasıtasıyla bilim insanının finansı artı devletin alım gücünü kullanarak, bu konuda da sağlık hizmetinde olduğu gibi dünyaya örnek bir ülke haline geleceğiz. Ve özellikle bilim yapacak, teknoloji üretecek hekimlerimizin de finansal olarak burada ekonomik olarak daha refah hale gelmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

'KORUYUCU SAĞLIK ÖNEMLİ'

Türkiye'de koruyucu temel sağlık hizmetlerinin önemli hale gelmesini ve insanların hastalanmadan sağlığını korumayı amaçladıklarının altını çizen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamaya giren yeni aile hekimliği yönetmeliğine değindi. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hastalık Bakanlığı'ndan çok işin Sağlık Bakanlığı tarafını, sağlığın koruyucu ve insanlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalma tarafını daha çok önemsemeye çalışıyoruz. Aile hekimliği, sağlığın ulaşıldığı en üst nokta ve insanlarımızın ilk temas ettiği sağlık alanı. Aile hekimliğini biz sağlığın temel taşı olarak görüyoruz. Aile hekimleri yönetmeliği için hazırladığımız yeni sisteme, bu ay itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Maalesef dezenformasyonlar o kadar artıyor ki, gerçeklerle algıları karıştırmamamız lazım. Biz aile hekiminin reçetesine ve tedavisine müdahale etmiyoruz, olamayız. Bugün doğru ilaç, etkin ilaç, uygun ilaç kullanma konusunda hem toplumsal olarak hem genel olarak bizim bu konuda akıllı ilaç uygulamaları, akıllı laboratuvar uygulamalarını teşvik etmemiz gerekir. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Sağlık sisteminde esasında sadece sağlıkçıların değil, bütün toplumun buna katkı vermesini bekliyoruz. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de herkesin evinde kullanılmamış veya yarısı kullanılmamış, kullanılmış veya son kullanma tarihi bitmiş birçok ilaç var. Bu ne demektir? Bunların akıllıca şekilde yazılmadığını veya akıllıca şekilde kullanılmadığını gösterir" dedi.

'HEKİMİNİZİ DİKKATE ALIN'

"Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aile Hekimliği yönetmeliğiyle değer bazlı sistemi, iyi aile hekimliği ve iyi aile hekiminin uygulamalarını teşvik ederek, hekime daha çok kazanç elde ettirmeyi planladıklarını belirtti. Memişoğlu, şöyle devam etti: "Sağlık sisteminden yararlanan insanlara şunu ifade etmek istiyorum; başkasının, komşunun, onun, bunun dediği ilaçlarla değil veya tedavi yöntemleriyle değil, hekimimize güvenerek, o hekimin yazdığı ilaçlara ve önerilerine dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz, sürdürülebilir hale getiririz, hastalığımızı geliştiririz. Hekimlerimize güveniyoruz, Aile hekimlerimiz başta olmak üzere, bu konuda da daha etkin, daha iyi sağlık hizmeti vermek için çabalıyoruz."