Depremzede kadınlar hayata dönüş hikayelerini SABAH’a anlattı! Sosyal ve psikolojik destekle yaşama tutundular

Türkiye 6 Şubat'a asrın en büyük depremiyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ikiz depremler 11 ili etkiledi. Binlerce can yitirildi, bina yıldı. O günlerde devlet-millet ve milli bilinci yüksek sivil toplum kuruluşları tek yumruk oldu. Depremin vurduğu illere adeta seferberlik başlatıldı. Üzerinden 2 yıl geçen tarihin en büyük afeti sonrasında hayata tutunanlar içinden geçtikleri Sosyo-ekonomik ve Psikolojik süreçler ile yaşama tutunma çabalarını SABAH'a anlattı:

'BEN HERKESE KOŞARKEN İLK KEZ BİRİLERİ BANA KOŞTU'

*Depremzede kadınlardan biri olan Gülseren Günaydın, yaşadığı onca soruna rağmen hayata tutunmasını SABAH'a anlattı. Rahim kanserini yendikten sonra pandemi sürecine girilmesi ve akabinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen yüzyılın en büyük afeti sonrasında KADEM'in Kadın Eğitim Merkezi'nin sunduğu hizmetlerle yeniden hayata devam etme motivasyonu elde ettiğini belirten Günaydın, "Ayağımda lenfödem oluşmuştu. Çok zor günler geçiriyordum, doktor dahi bulamıyordum. Kime gideceğimi, ne yapacağımı bilemediğim günler geçiriyordum. Böylesi zor günlerde KADEM ile tanıştım. Benim ihtiyacım olan şey sadece bana destek olabilecek birileriydi. Çünkü herkes dağılmıştı. O dönemde KADEM beni psikolojik olarak, manevi destek olarak adeta sarmaladı. Randevularımı çok güzel ayarladılar. Yeri geldi beni benden önce düşündüler. Birinin benimle ilgileniyor oluşu özellikle beni çok memnun etti. Çünkü ben bugüne kadar çalışmış ve emekli olmuş bir kadındım, ben herkese koşarken ilk defa birilerinden destek almak, o sevgiyi, güler yüzü hissetmek bana çok iyi geldi. Psikolojik destek sürecinde seansın başında ağlamaya başlıyordum ve seansın sonuna kadar gözyaşlarım devam ediyordu. Ama rahatlamış bir şekilde ağlıyordum. Niye ağladığımı biliyordum yani içimde yaşadıklarımı birileriyle paylaşıyordum. Benim çok sevdiğim bir laf var 'Kadın kadının yurdudur' diye gerçekten ne yapabiliyorsak bir birimizin yurdu olmalıyız ve ben bunu KADEM çatısı altında hissettim" dedi.