Özgür Özel’in skandal çağrısı sonrası polise asitli saldırı! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması CHP lider Özgür Özel'in gözünü döndürdü. Özel daha soruşturma sonuçlanmadan "Polis barikatlarını yıkın geçin, yıkın geçin" diyerek marjinal örgütleri sokağa davet etti. Bu çağrılar sonra İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde eylem yapan gruplar güvenlik güçlerine saldırdı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Saraçhane'deki eylemler sürerken vandallar bir polise asitle saldırdı. Olay sonrası Saraçhane'de taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşandı. Polislere saldıran grup, çok sayıda polisin yaralanmasına neden oldu. Marjinal sol örgütlerin karıştığı grup polislere havai fişeklerle de saldırı gerçekleştirdi.