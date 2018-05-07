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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'la birlikte 'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri törenine katıldı.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

ERDOĞAN ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "'ün Son Yüzyılı" Belgeseli Galası'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
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