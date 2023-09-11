Otel odasında infaz edilmişti! Cesetle iki gün

Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç cinayet; Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde yaşayan Mert Merey'in esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Merey'in, Sarımsaklı'da bir otel odasında sırtından vurulmuş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada otelin mutfağını işleten Çağrı Furkan Çuhadar Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde, otel çalışanı Cemal Çakı ise otele yakın bir evde gözaltına alındı.

"3 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Suçunu itiraf eden Çağrı Furkan Çuhadar, cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Mert ile kısa bir süre önce aynı ortamlara takılmaları nedeniyle tanıştıklarını söyleyen katil zanlısı Çuhadar, "Kısa bir süre önce bir alışveriş nedeniyle aramız açıldı. O gün arkadaşlarımla oturuyorduk. Ortamımız güzeldi. Konuşmak için Mert'i de çağırdık. Mert gece yarısı otele geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladık. 3 bin lira borcum vardı. Tartışma sırasında sinirlerime hakim olamadım. Silahımı çekip iki el ateş ettim" dedi.

"CESEDİ KİREÇLEYİP KLİMALI ODAYA TAŞIDIK"

Kısa bir süre olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Furkan Çuhadar, "Merminin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Mert yerde yatıyor kanlar süzülüyordu. Öldüğünü anladık. Arkadaşlarım geri çekildiler. Biz önce Cemal abi ile cesedi bir depoya sürükledik. Sonra cesedin burada kokacağını düşünüp klimalı odaya taşıdık. Cemal abi aşağıdan havlular alıp, olay yerindeki kanları temizledi. Depoda bulduğumuz kireç olduğunu düşündüğümüz bir maddeyi yere ve cesede serptik. Sabaha karşı Cemal abi kanlı havluları otelin biraz ilerisinde bulunan bir çöp tenekesine attı. Daha sonra ben cesedin olduğu odanın yanındaki kendi odama çekilip uyudum, Cemal abide kendi odasına çekildi" dedi.

"OTELDEN AYRILIP ANKARA'YA GİTTİM"

O gün hiç 5. kattan inmedim. Aşağıda neler olup bittiğiyle ilgili hiçbir fikrim de yok. Gün boyu sadece bir şeyler yemek için aşağıya indim. Kısa bir süre sonra oteli ve mutfağı devredecektik. Cesedin burda fark edilmeyeceğini düşündüm. Salı gecesi otelden ayrılarak Ankara'ya gittim. Polatlı'da kaldığım evde polis gelip beni gözaltına aldı" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI GÖRDÜM"

Çağrı Furkan Çuhadar'ın verdiği bilgileri kabul etmeyen otel çalışanı Cemal Çakı ise Furkan'a yardım etmediğini ileri sürdü. Çakı ifadesinde, " Furkan gece yarısı beni cep telefonumdan arayarak bir misafirinin geleceğini ve onu direk beşinci kata çıkarmamı istedi. Gece 3,5 sıralarında isminin Mert olduğunu sonradan öğrendiğim kişi otele geldi. Onu Furkan'ın istediği gibi 5. kata çıkardım. Daha sonra odadan ayrıldım. Tekrar uyumaya hazırlanırken Furkan arayarak yukarıya tabak istedi. Tabağı götürdüğümde masadakilerin uyuşturucu kullandıklarını fark ettim. Tabağı bırakıp odadan ayrıldım" dedi.

"SİLAH SESİ DUYDUM"

Odama indiğimde üzerinden ne kadar zaman geçti bilmiyorum yukarıdan iki el silah sesi duydum. Yerimden hiç kalkmadım. Ne olduğunu da anlam veremedim. Sabah üstü otel çöpleriyle dolu bir poşeti çöpe bıraktım. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyorum. Zaten daha sonra da polisler geldi"dedi.

TUTUKLANDI

Adliye'ye sevk edilen Çağrı Furkan Çuhadar ve ona yardım ettiği ileri sürülen otel çalışanı Cemal Çakı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Askere gitme hazırlıkları yapan 20 yaşındaki Mert Merey, iddiaya göre Ayvalık'ta bir sahil işletmesinde garson olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan oto yıkamacı dükkanını kapatan ve ailesiyle birlikte Ayvalık'a taşınan Çağrı Furkan Çuhadar (23) ise, amcası ve yakınlarıyla birlikte Sarımsaklı'nın Küçükköy mevkiinde bulunan köylüsü D.Ü'ye ait bir otelin restoran kısmını işletiyordu.

ARALARI AÇILDI

Aynı zamanda bölgede emlak işleriyle de ilgilenen Mert Merey, Çağrı Furkan Çuhadar ile aynı mekanlara takılmaları nedeniyle kısa bir süre sonra arkadaş oldu. İkilinin arası geçtiğimiz ay iddiaya göre bir alışveriş nedeniyle bozuldu.

OTELE ÇAĞIRDILAR

3 Eylül akşamı ailesiyle birlikte yemek yiyen Mert Merey, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen telefon üzerine motosikletine binerek evden ayrıldı. Sarımsaklı'da bulunan otele giden Mert Merey, iddiaya göre otelin 5. katında Çağrı Furkan Çuhadar ile tartışmaya başladı. Tartışmaya otelde çalışan Cemal Çakı da dahil oldu. İddiaya göre feci şekilde darp edilen ve baygın düşen Merey, bir otel odasına götürülerek ayılmak üzereyken infaz edildi.

JANDARMA OLAY YERİNDE

Silah sesini duyan bir otel müşterisi iddiaya göre 112'yi arayarak olayı ihbar etti. Kısa sürede Jandarma bölgeye gelirken, iddiaya göre Çağrı Furkan Çuhadar'ın kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi otele gelen Jandarma ekibini kapıda karşılayarak "silah sesinin otelden değil, sahil bölgesinden geldiğini" ileri sürdü.

CESEDİ KLİMALI ODAYA TAŞIMIŞLAR

Verilen beyan doğrultusunda Jandarma timleri otelden ayrılıp sahil şeridine geçerken, iddiaya göre Çağrı Furkan Çuhadar ve otel çalışanı olay yerindeki delilleri yok etmek için temizliğe başladı. İddiaya göre Merey'in cansız bedenini kokmaması için klimalı bir odaya taşınırken, otel odasındaki tüm kanlar da havlularla silindi. Merey'in taşınması sırasında tüm kameralar kapatıldı. Suç delillerini ortadan kaldıran Çağrı Furkan Çuhadar ve Cemal Çakı otelden ayrılarak Ankara'ya gitti.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

3 gündür Merey'den haber alamayan ailesi, Jandarma'ya kayıp başvurusu yaptı. Merey'in gitmiş olabileceği mekanları araştıran Ayvalık Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, MOBESE kameralarından yola çıkarak araştırmasını Sarımsaklı bölgesine kaydırdı. Sarımsaklı'da Vilayetler Birliği'ne ait personel lojmanlarının güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma timleri, Merey'in bir otele giriş yaptığını belirledi.

OTELE BASKIN DÜZENLENDİ

Merey'in en son otele giriş yaptığının belirlenmesinin ardından otele baskın düzenlendi. Tüm odalar tek tek aranırken, bir odanın kilitli olmasından şüphelenen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Kanlar içinde yerde bir gencin yattığını gören Jandarma timleri, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Meray'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, otel de çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'DA YAKALANDI

Olaydan sonra kayıplara karışan Çağrı Furkan Çuhadar'ın Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskında Çuhadar gözaltına alınırken, Cemal Çakı'da otele yakın bir evde yakalanarak Ayvalık'a getirildi.