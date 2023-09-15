Yürümeyen merdiven çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların her geçen gün artan tepkilerine rağmen, metrobüs ile metro hatlarındaki yürüyen merdiven ve asansör arızaları karşısında çaresiz. Çalışmayan asansörler, yürümeyen merdivenler, zaten ulaşımda çile yaşayan İstanbullulara adeta saç baş yolduruyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler, bir türlü giderilmeyen arızalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. SABAH muhabirleri, metro ve metrobüs hatlarında yaşanan sorunları, durakları tek tek dolaşarak yerinde tespit etti. Beylikdüzü-Cevizlibağ arasındaki 26 Metrobüs durağından; Beylikdüzü Belediye, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, İncirli ve Zeytinburnu olmak üzere 6'sında asansör ve yürüyen merdiven bulunmuyor. Kalan 20 durakta ise 3'ü yürüyen merdiven, 4'ü asansör olmak üzere 7 noktada arıza tespit ettik.Beylikdüzü son duraktaki TÜYAP üst geçidinde 2 yürüyen merdiven ve bir asansörün, Cihangir Üniversite Mahallesi durağında bir yürüyen merdivenin, Cihangir Mahallesi, Küçükçekmece ile Cevizlibağ duraklarında ise birer asansörün çalışmadığı görüldü. Benzer görüntülerle metro hatlarında da karşılaşmak artık sıradan bir durum. Kadıköy- Pendik Tavşantepe arasındaki metro hattının Maltepe Gülsuyu İstasyonu'nun D-100 Karayolu Ankara istikametindeki çıkışında bulunan yürüyen merdivenin çalışmadığı, iki tarafının kapatıldığı dikkat çekti. Aynı hattın Kartal Hastane Adliye İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerden biri de arızalı. Vatandaşlar da metrodaki arızalarla ilgili tepkilerini sosyal medyada şu ifadelerle dile getirdi:Metro Levent Çarşı çıkış yürüyen merdiveni 15 gündür ara ara çalışıyor.Hacıosman'da yürüyen merdivenler 1 haftayı geçti arızalı.Koskocaman merdiveni yürüyerek çıkıyoruz. Bacaklarım ağrıyor artık o merdivenler yüzünden.