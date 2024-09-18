Barış Boyun çetesi iddianamesinde rapçi detayı: O şarkılar örgüt talimatıyla yazılmış

İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütü hakkında yürütülen ana soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan 574 sayfalık iddianamede 8 maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün gerçekleştirdiği 95 eylem tek tek anlatıldı.

RAPÇİLERDE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Boyun'un İtalya'da tutuklu olmasına rağmen eylemlere devam ettiği anlatılan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

ŞARKI SÖZLERİ BARIŞ BOYUN'DAN

İddianamede şüpheli olan rapçilerin yaptığı şarkılarda Barış Boyun örgütüne atıfta bulundukları, yapmış oldukları şarkılar aracılığıyla örgüte sosyal medya üzerinden sempati ve eleman sağlamaya çalıştıkları kaydedildi. Rapçilerin şarkıları için çektikleri kliplerde örgüt lideri Barış Boyun'un fotoğraf ve sözlerine yer verdikleri, liderinin evinin bulunduğu ve örgütün faaliyetlerini yürüttüğü yerleri ellerinde bulunan silahlı kişilerle birlikte normalleştirmeye çalıştıklarının tespiti yer aldı.

GENÇLERİN AĞZINDAN DÜŞMEYEN ŞARKILAR ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA YAZILMIŞ

Muti ve Heijan'ın 100 milyonun üzerinden izlenen 'Aynen' ve 'Hokkabazlar' şarkılarını örgüt lideri Barış Boyun'un talimatıyla örgüte atfen yazdıkları, iki şarkının kliplerinde ellerinde silahlarla çekilmiş görüntülerle sürekli şiddet içeren söylemlerle halkı ve örgüt üyelerini suç işlemeye tahrik ettiği anlaşıldığı iddianamede belirtildi.

"BARIŞ İSTEYEN BOYUN EĞECEK"

"CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu'nun ise yaklaşık 3 milyon dinlenen 'Daltonlar' isimli şarkıyı örgüt yöneticilerinden Beratcan Gökdemir'in talimatıyla örgütün silahlı kanadı olan Daltonlara sosyal medya üzerinden sempati ve eleman kazandırmayı hedefledikleri tespit edildi. Diğer bir rapçi olan "BIG" lakaplı Samet Işık'ın 'İntikam' isimli şarkıyı yine Barış Boyun'un talimatıyla örgüte sempati ve eleman kazanma amacıyla yazıldığı ve bu şarkının örgüt üyeleri tarafından paylaşıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede yer alan şarkının "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" sözleri dikkat çekti.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sosyal medyadan örgüt yöneticilerini takip ettiği, örgüt üyelerine yapılan operasyonda ele geçirilen telefonda Barış Boyun ve rapçi Muti'nin görüştüklerine ilişkin ekran görüntüsü olduğu kaydedildi. Öte yandan şüpheliler Doğan Tarda ve Samet Işık'ın evine yapılan operasyonda silah ele geçirildiği belirtildi.

33'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheliler "Heijan" lakaplı Doğan Tarda, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu, "BIG" lakaplı Samet Işık ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın, "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı toplamda 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Rapçiler önümüzdeki günlerde sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.