SON DAKİKA | İBB’den toplu ulaşıma yüzde 35 zam talebi

Son dakika: İBB toplu ulaşım için yüzde 35 zam talebinde bulundu. Daha önce CHP'li İBB yönetimi toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifinde bulunmuş ve bu talep UKOME toplantısında reddedilmişti.

İBB'NİN YÜZDE 46'LIK ZAM TEKLİFİ UKOME'DE REDDEDİLMİŞTİ

İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Görüşülen teklife ilişkin söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söylemişti

Toplu ulaşıma en son temmuzda zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirterek, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır." demişti.

Toplu ulaşımın ekmek gibi zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yücel, yerel yönetimlerin asil görevlerinden birisinin bu hizmet olduğunu anlatmıştı.