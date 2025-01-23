13 yıl aranın ardından Suriye’ye ilk uçuş gerçekleşiyor

Türk Hava Yollarının Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşu 22 Şubat 1984 yılında başlamıştı. Halep'e yönelik ilk uçuş ise 15 Mayıs 2008 tarihinde başladı. İç savaş nedeniyle uçuşlar Nisan 2012 tarihinde durdurulmuştu.
13 YIL ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türk Hava Yolları Suriye'ye uçuşları başlatma kararı aldı. İç savaş öncesinde Türk Hava Yolları İstanbul-Şam arası haftalık 18, İstanbul-Halep arası 7, Ankara-Şam arası 3 uçuş gerçekleştiriyordu. Türk Hava Yolları 13 yılın ardından Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşu gerçekleştiriyor.