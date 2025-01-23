Haberler Gündem Haberleri 13 yıl aranın ardından Suriye’ye ilk uçuş gerçekleşiyor
Giriş Tarihi: 23.1.2025 08:42 Son Güncelleme: 23.1.2025 09:26

13 yıl aranın ardından Suriye’ye ilk uçuş gerçekleşiyor

Türk Hava Yolları 13 yıl aranın ardından İstanbul-Şam uçuşunu gerçekleşiyor. İstanbul’dan saat 09.00’da havalanan uçağın saat 11.00’de Şam Uluslararası Havaalanına inmesi bekleniyor. İstanbul-Şam uçuşunda sabit fiyat belirleyen politikası belirleyen Türk Hava Yolları, gidiş-dönüş 299 dolara yolculara bilet sunacak.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
13 yıl aranın ardından Suriye’ye ilk uçuş gerçekleşiyor

Türk Hava Yollarının Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşu 22 Şubat 1984 yılında başlamıştı. Halep'e yönelik ilk uçuş ise 15 Mayıs 2008 tarihinde başladı. İç savaş nedeniyle uçuşlar Nisan 2012 tarihinde durdurulmuştu.

13 YIL ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türk Hava Yolları Suriye'ye uçuşları başlatma kararı aldı. İç savaş öncesinde Türk Hava Yolları İstanbul-Şam arası haftalık 18, İstanbul-Halep arası 7, Ankara-Şam arası 3 uçuş gerçekleştiriyordu. Türk Hava Yolları 13 yılın ardından Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşu gerçekleştiriyor.

İSTANBUL-ŞAM GİDİŞ DÖNÜŞ 299 DOLAR

Türk Havayolları Suriye'ye yönelik uçuşlarında sabit fiyat politikası belirledi. Bu kapsamda Suriye uçuşları gidiş-dönüş 299 dolara satışa sunuldu.

İstanbul'dan saat 09.00'da havalanan uçağın saat 11.00'de Şam Uluslararası Havaalanına inmesi bekleniyor.

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13 yıl aranın ardından Suriye’ye ilk uçuş gerçekleşiyor
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