Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Giriş Tarihi: 11.2.2025 22:42 Son Güncelleme: 11.2.2025 22:50

SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve canavar annesi yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye’ye iade edilecek

Bakan Tunç şunları söyledi:

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
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