İşte spritüel pazarının sömürü meslekleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın el attığı spiritüel sektörü, milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Hatta akım öyle güçlendi ki psikologların yerini de ruhsal şifacılar aldı. Artık sadece telkinler, burç yorumları veya tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratılmış durumda. Ne bir okulu, ne bir diploması ne de sertifikası olan bu devasa sektörün düzenlediği kamplara her ay yüz binlerce kişi katılıyor. Bazı yapılar ise örgütlenerek çok büyük kitlelere ulaşıyor. Geleneksel muska yazdırma döneminin yerini de bilinç kodu yazdırma seansları alıyor. İşte Türkiye'de spiritüel sömürü ekonomisinin akıllara ziyan meslekleri ve kazançları:

Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL-1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.

Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin-800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.

Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin-500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.

Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.

Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.

Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.

Matrixten Çıkış Koçu: Aylık 100 bin-600 bin TL. Gerçek dünyanın bir simülasyon olduğunu savunan ve bu sistemden "kurtulmak" için kurslar veren bir alan.

Astral Seyahat Eğitmeni: Aylık 90 bin-400 bin TL. Bireyleri bilinçli rüya görme ve astral projeksiyon teknikleriyle farklı boyutlara yönlendiriyor.

Galaktik Hafıza Aktivasyon Uzmanı: Aylık 400 bin-700 bin TL. İnsanın kozmik geçmişini hatırlamasını sağladığını iddia eden bir hizmet dalı.

Ruhsal DNA Aktivasyonu Uzmanı: Aylık 720 bin-1.5 milyon TL. DNA'ya kodlanmış "ruhsal yetenekleri" aktive etmeyi vaat eden seanslar yapıyor.

Çakra Dengeleme Uzmanı: Aylık 100 bin-180 bin TL. Çakraların (enerji merkezlerinin) doğru çalışmasını sağlayan tekniklerle danışmanlık veriyor.



VATANDAŞ ANLATTI: MADDİ VE MANEVİ KAYBA UĞRADIM



Ayşe T. (38, Bankacı): Yoğun stres altında çalışan biri olarak, psikolojik dinginlik için sosyal medyada 'enerji şifacısı'ndan seans aldım. Her seansta daha fazla ödeme istediler. 'Tam temizlenmek' için kamp önerdiler, krediyle katıldım. Sonunda büyük bir borç kaldı. Maddi manevi kaybım var.

KENDİMİ YETERSİZ HİSSETTİRDİ



Cem B. (45, Girişimci): Başarıya ulaşmak için sürekli gelişme kitapları okuyan biriyim. Bir arkadaşımın çabalarıyla bilinçaltı seanslarına katıldım. Ücretler yüksek ve her seans sonunda yeni bir program satmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra insan kendini yetersiz hissetmeye başlıyor.

BAĞIMLILIK GİBİ OLDU



Elif D. (29, Yoga Eğitmeni): Spiritüele hep ilgim vardı ve bir süre sonra sosyal medyada karşıma çıkan birçok eğitmen ve şifacıyla seans çalışmaya başladık. Önce bilinçaltı tedavisi, sonra enerji artışı, ardından karma temizleme derken her ay binlerce lira harcamaya başladım. 'Tam aydınlanmaya ulaşmak için şu kursa katılabilirsiniz' diyerek hep yeni şeyler öneriliyor. Bağımlılık gibi oldu.



VERGİSİZ VE KAYITDIŞI DEV BİR EKONOMİ

BU sektörün devasa bir kayıtdışı ekonomisi var. Türkiye'de bu hizmetlerin çoğunluğu internet üzerinden satılıyor ve çoğu kez faturalandırılmıyor. Birçok danışman, "bağış" adı altında ya da elden ödeme alarak vergiden kaçınıyor. Hiçbirinin eğitim verme sertifikası da yok. Üstelik bu alandan 'ruhsal koçluk' gibi hizmetlerle şirketler de yararlanıyor.

KİMLİK ARAYIŞI KOMPLO TEORİLERİ FELAKET SENARYOLARI...

SPIRITÜEL pazarlamacılar insanları ağına düşürürken bazı zayıflıklardan yararlanıyor. İşte dev pazarın kullanışlı aparatları:

Korku senaryolarının sürekli pompalanması

Sosyal medyanın yıkıcı etkileri

Rol model eksikliği ve yeni kimlik arayışı

Geleneksel inançlardan uzaklaşma

Stres yönetimi ve ruhsal arayış

Varoluşsal boşluk

Kuantum fiziğinin spiritüel yorumu ve bilimin açıkta kalan alanları

Küresel komplo teorileri ve alternatif gerçeklik arayışları

Uzaylı istilası iddiaları, büyük afetler ve kıyamet senaryoları