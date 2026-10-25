Mavi vatana milli kalkan

Türk savunma sanayisinin millî sistemleri, denizaltı tespitine yönelik kritik bir görevde bir araya geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), Deniz Kuvvetleri İnsansız Deniz Sistemleri TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında gerçekleştirdiği görevle deniz karakol kabiliyetlerine yeni bir özellik ekledi.

YERLİ MOTORLA HAVALANDI

Ankara'dan havalanan ve uydu üzerinden kontrol edilerek Antalya açıklarındaki görev bölgesine ulaşan AKSUNGUR, millî motor TEI-PD170 ile görev yaptı. Platform, tatbikat kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen üç adet aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemi ile bir adet sonobuoy taşıdı. Görev bölgesinde bin feet irtifaya alçalan AKSUNGUR, taşıdığı sistemleri özel pod aracılığıyla Akdeniz'e bıraktı. Ardından 6 bin feet irtifaya yükselen İHA, su altındaki akustik sinyallerin dinlenmesi aşamasına geçti. Yaklaşık dört saat süren görev boyunca elde edilen akustik veriler, Ankara'daki Yer Kontrol İstasyonu'na entegre veri aktarım merkezine iletildi. Burada işlenen veriler üzerinden su altı hedeflerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyetle aselBUOY sistemlerinin hava aracından görev bölgesine taşınması, denize bırakılması, akustik verilerin toplanması ve uzaktaki merkezde değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla uygulandı. Böylece aselBUOY, ilk kez bir insansız hava aracından bırakılmış oldu.

DENİZ GÖREVLERİNDE YENİ KABİLİYET

Tatbikatta gerçekleştirilen çalışma, AKSUNGUR'un uzun süre havada kalabilme, yüksek faydalı yük taşıma ve uydu üzerinden kontrol kabiliyetlerinin deniz görevlerindeki önemini ortaya koydu. Millî hava platformu ile millî akustik dinleme sistemlerinin birlikte kullanılması, denizaltı tespitine yönelik faaliyetlerde insansız hava araçlarından yararlanılması açısından yeni bir kabiliyet kazandırdı.