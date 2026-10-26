Dermatoloji derneği uyarıyor: Makyaj yaşı 4’e düştü

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi, bin 800 kişinin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, çocuk cildinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını vurgulayarak, "Çocukların sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenerek yetişkinlere yönelik ürünleri kullanmak istiyor. Bu eğilim ciddi riskler taşıyor" dedi.

MAKYAJA İHTİYACI YOK

Çocukların ciltlerinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını dile getiren Yürekli, dermatolojik hastalık nedeniyle hekim tarafından önerilen ürünler dışında çocuklara serum, peeling ve asit içeren kozmetiklerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yürekli, "Erken yaşta makyaj ve bakım ürünü kullanımı ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve kalıcı lekelere yol açabiliyor. 4-5 yaşındaki çocukların dahi makyaj yaptıklarını, annelerinin kullandığı kozmetik ürünleri ve kapatıcıları sürdüklerini görüyoruz. Çocuklarımızın ilgisini çekiyor ancak kozmetik ürünlerin erken yaşta kullanımı birçok yan etkiye neden olabiliyor" ifadelerini kullandı. Ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini anlatan Yürekli, çocukluk döneminde cildin dış etkenlere karşı çok daha hassas olduğunu hatırlatarak, sosyal medyanın etkisiyle giderek daha erken yaşlarda başlayan makyaj alışkanlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

'OYUNCAK DEYİP GEÇMEYİN'

Yürekli, çocuklar arasında kullanılan jel dolgulu stres toplarına ilişkin de uyardı. Bu oyuncakların ısıtıldığında patlayabileceğini belirten Yürekli, bunun göz ve ağız çevresinde yanıklara, alerjik reaksiyonlara ve yutulması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti. Yürekli, "Çocukluk döneminde cilt, dış etkenlere karşı daha hassas. Sosyal medyada bu oyuncakların mikrodalga fırında ısıtıldığı videolar endişe yaratıyor. Oyuncağın içerisindeki jel aşırı ısınabiliyor ve oyuncağın patlaması halinde sıcak içerik yüz, göz çevresi ve ellerde ciddi yanıklara neden olabiliyor. Türkiye'de de yakın zamanda patlayan jel dolgulu stres oyuncağının içeriğiyle temas eden çocukta ikinci derece yanık meydana gelmesi konuyu yeniden gündeme taşıdı. Jel dolgulu oyuncaklar kesinlikle ısıtılmamalı delinmiş, hasar görmüş veya içeriği sızan oyuncaklar çocukların kullanımından çıkarılmalı" diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYA DERMATOLOJİ KONGRESİ'NE ADAY

Yürekli ayrıca Sağlık Bakanlığının desteğiyle 2031'de düzenlenecek Dünya Dermatoloji Kongresi'ne aday olduklarını bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör