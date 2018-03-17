Sınır tartışması tatlıya bağlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı bölgesi ile Hatay'ın Erzin ilçesi arasında 60 yıldır devam eden sınır sorunu çözüme kavuştu. Ceyhan ve Erzin'in ayrı ayrı organize sanayi bölgesi genişleme alanı olarak kullanmak istediği yaklaşık 9 bin dönümlük arazi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı bir toplantıda Ceyhan ile Erzin arasında paylaştırıldı.

KAYITLAR ERZİN'DE

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın devreye girmesinin ardından girişimcilerin talebi üzerine Ceyhan Ticaret Odası tarafından, ilçeye bağlı Sarımazı bölgesi yakınlarındaki 9 bin dönümlük alana organize sanayi bölgesi kurulması kararlaştırıldı ve ilgili bakanlığa başvuru yapıldı. Ancak Erzin'e bağlı Turunçlu köyü yakınlarında olan arazinin tapu kayıtlarının 1994-1996 yıllarında Erzin'e kaydırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine konu İçişleri Bakanlığı'na taşındı. İki kentin yetkilileri yıllarca arazi mücadelesi verdi. Adana, sınırın 12 Nisan 1956 tarihli zabıt varakası evrakında belirlenen şekliyle kabul edilmesini istedi. Bakanlıktan yetkililer gelip bölgede inceleme yaptılar ancak bugüne kadar iki kent de bir sonuca ulaşamadı. İki ilçe arasında sınır ihtilafı olması nedeniyle Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, yatırım taleplerine cevap veremedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 1994-96 yıllarında 9 bin dönümlük 60 parsel alanın dönemi Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından Erzin'e kaydırıldığını belirterek, "Normalde bakanlık ve valilikler eliyle yapılması gereken sınır değişikliği İki ilçe arasında anlaşmazlıklara neden olmuştu. İki kentin yetkilileri olarak bakanlarımızla bir araya geldik ve sorunu çözdük. Ceyhan da bizim Erzin de bizim. Yaklaşık 3,7 bin dönümlük bir alan yeniden Ceyhan sınırlarına katıldı" dedi.

BAŞKENT'TE TOPLANDILAR

Yıllardır devam eden sınır sorununa Ankara'da çözüm bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyetler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir araya geldiler. Toplantıda, yaklaşık 9 bin dönümlük bölge Ceyhan ve Erzin arasında paylaştırıldı. Sınır sorununun çözülmesine yönelik karar, 'Hayırlı, uğurlu olsun' mesajlarıyla imzalandı.