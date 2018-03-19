Yedikuyular’a 700 bin kişi geldi

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Yedikuyular Kayak Merkezini 2,5 aylık dönemde yaklaşık 700 bin kişi ziyaret etti. Yaz- Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi olarak yapılan tesisler kışın kar ve kayak keyfi sunarken, yazın da vatandaşlara mesire alanı olarak hizmet verecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Burası Türkiye'miz için kış turizmi açısından önemli bir kayak merkezi oldu. Özellikle güneyde böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Söz vermiştik ve yerine getirdik" dedi. Kahramanmaraş'ın turizmden ve turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını belirten Erkoç, "Yaptığımız bu tesislerle, termal tesislerine yapacağımız alt yapı yatırımlarıyla doğa turizmi, inanç turizmi ve tarih turizmi ile Kahramanmaraş'ımızı turizm pastasından pay alan illerden bir tanesi haline getireceğiz. Amacımız Kahramanmaraş'ı en çok ziyaret edilen illerden bir tanesi haline getirmek" diye konuştu.

5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Yedikuyular mevkisinde yapılan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi günlük 2 bini kayakçı olmak üzere toplam 5 bin kişi kapasiteli olarak hizmet sunuyor. Kış sporları için 4 ay hizmet veren tesis, 250 km yarıçaplı bölgede kış sporları yapılacak tek tesis oldu.