Başkan Gülenç esnafla bir araya geldi

Esnafların gerek kaymakamlık, gerek belediyeyi ilgilendiren konulardaki istek ve temennilerini dinleyen Başkan Gülenç, davetleri de geri çevirmeyerek esnafların çayını içti. Esnafla sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Gülenç, "Fırsat buldukça mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlar ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Bismil'i yıllardır yapılmayan hizmetlere kavuşturduk. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Bismil'i yaşanabilir bir ilçe haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz aksamadan devam edecek" dedi.

Başkan Gülenç'e yoğun ilgi gösteren esnaflar ise, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Gülenç'e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

