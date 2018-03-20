Öğrencilerden Afrin’e mektup

Kahta ilçesinde Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Meslek Dersi Öğretmeni Mehmet Emin Kaya öncülüğünde Afrin'e ferman gibi mektup yazdı. Öğrenciler yazdıkları mektubu Afrin'e gönderilmek üzere Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Mektubun içeriğinde dualar, destek mesajları, özlü sözler, hasılı gönülden kaleme dökülen duygu ve düşünceler yer alıyor. Öğrencilerimiz tarafından Mehmetçik'e moral vermek amacıyla yazılmış mektubu Afrin'deki askerlere gönderilmesi için Kahta ilçe Jandarma Komutanlığına teslim ediyoruz. Çanakkale ruhunu canlı tutan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.



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