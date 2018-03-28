Kulplu öğrenciler meslek tanıtım etkinliği düzenledi

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dülgeroğlu, öğrencilerle sohbet ederek temsil ettikleri mesleklerle ilgili bilgi aldı. Öğrencilere seslenen Dülgeroğlu, "Sevgili çocuklar hazırlamış olduğunuz etkinliğe iyi bir şekilde hazırlanmış olduğunuz için hepinizi kutluyorum. Devletimize, milletimize faydalı bir birey olmanın en önemli hususlarından bir tanesi de başarılı ve iyi bir görev ifa etmektir. Eğitim yaşamınız boyunca sizlere başarılar diliyorum" dedi.



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