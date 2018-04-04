Diyarbakır fotoğraf sergisi

DÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı çalışanı Nedim Özgüvercin'in Tıp Fakültesi dekanlık binası girişinde açmış olduğu Diyarbakır ve yöresini yansıtan resim sergisi personel, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Hobi olarak fotoğrafçılığa başladığını belirten Özgüvercin, fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu Diyarbakır ve yöresinin güzelliklerini ortaya koymak için böyle bir sergi açtığını söyledi. Serginin bir hafta ziyarete açık kalacağını aktaran Özgüvercin, "Sergiyi ziyarete gelenlerden olumlu tepki alıyorum. Diyarbakır merkez ve ilçelerini sergide baz aldım. Özellikle sisli havada tarihi mekanları çektik. Sergiyi burada açmamdaki amaç ise, başka yöreden DÜ Tıp Fakültesine gelerek okuyan öğrenciler, fakülteye gelen vatandaşlar ve çalışanların Diyarbakır'ın görmedikleri, bilmedikleri yerlerini ve yönlerini görsünler diye düşündüm. Hatta sergiye gelen öğrenciler, çalışanlar ve vatandaşların birçoğu resimlere baktığında kendi yaşadığı yeri yöreyi tanımadılar. Buranın Diyarbakır olmasına hayret ediyorlar" dedi.

Sergiyi ziyaret eden birçok öğrenci ise sergilenen fotoğrafları ilginç ve çok güzel bulduğunu kaydetti.

