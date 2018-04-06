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Nüfus müdürlüklerinde pasaport yoğunluğu

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Nüfus müdürlüklerinde pasaport yoğunluğu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde 'Pasaport ve ' işlemlerinin uygulanmaya başlaması dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde yoğunluk başladı. Nisan ayından itibaren başlatılan uygulama kapsamında, internet üzerinden randevu alan vatandaşlar, sıra beklemeden pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini tamamlıyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne giderek uygulama hakkında bilgi aldı. Demirtaş, "Randevu sistemiyle vatandaşımız beklemeden işlemlerini yapabilecek" dedi.

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Nüfus müdürlüklerinde pasaport yoğunluğu
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