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Süper teşviklerle nokta atışı destek

Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, teşvik verilen yatırımların katma değeri yüksek ürünleri kapsadığını belirterek, “Devletimiz cari açığı düşürmek için nokta atışı yaptı” dedi

FATİH BALTACI Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Süper teşviklerle nokta atışı destek
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, devletin 23 projeye verdiği özel teşviklerin, nokta aşırı başarı getireceğini söyledi. Sütcü, "Teşviklerin çoğu, Türkiye'de hiç üretilmeyen, katma değeri yüksek ve teknoloji yatırımlarına verildi. Bu muazzam bir olay. Örneğin ihtiyacın sadece yüzde 10'unu üretebildiğimiz polipropilen ve polietilen konusunda iki firmaya teşvik verildi. Bu firmaların üretime başlamasıyla bu ürünlerin ithalatı neredeyse yarı yarıya azalacaktır" dedi.

DOĞRU YATIRIMLAR
Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak teşvikler, iş dünyasında geniş yankı buldu. 135 milyar lira büyüklüğündeki 23 projeye verilen teşviklerin öncelikle cari açığı azaltmada önemli rol oynayacağını belirten Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, en önemli noktanın, Türkiye'de neredeyse hiç olmayan yatırımların teşvik edilmesi olduğunu vurguladı. Sütcü, 'nokta atışı yapıldı' dediği yeni yatırımlarla hem ihtiyacı karşılayacak hem de ihraç edilecek ürünler üretileceğini kaydetti.

'YÜKÜMÜZÜ AZALTACAK'
Enerji ihtisas bölgelerinin ihtiyacı olan yatırımların teşvik edilmesinin, uzun vadede cari açığı 15-20 milyar dolar aşağı çekeceğini ifade eden Sütcü şunları söyledi: Türkiye'nin cari açığı 47 milyar dolar olarak telaffuz ediliyor. Ekonominin en önemli sorunu da cari açığın yüksek olması zaten. Proje bazlı teşvikler, katma değeri yüksek ürünlerin ithalatını azaltacak, bir de ihracata yönlendirilecek. Bu şu demek: Uzun vadede cari açığımız 15-20 dolar aşağı çekilecek. Türkiye'nin önünü açacak en önemli hamlelerden biri bence budur.
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Süper teşviklerle nokta atışı destek
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