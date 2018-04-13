Leyla Gencer hayranı Pumeza Mersin’de

Mersin
Uluslararası Müzik Festivali'nin 14 Nisan'daki açılış konserinde sahne alacak olan dünyaca ünlü soprano Pumeza, yeniden Türkiye'ye gelecek olmanın heyecanını yaşıyor. Şef Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde MDOB eşliğinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan'la birlikte sahneye çıkacak olan Pumeza, kendisinde Türkiye aşkının opera sanatçısı Leyla Gencer ile başladığını söyledi. Türkiye'nin dünya tarihinde çok önemli bir rol oynadığına inandığını belirten sanatçı, "Leyla Gencer en sevdiğim şarkıcılardan biri. Geçmişten gelen ve beni Türkiye'ye çeken bir Türk. Bu özel ve tarihi ülkeyi tekrar ziyaret edecek olmak harika bir duygu. Daha önce geçen yıl İstanbul'da bulundum. Benim için çok özeldi. Yemekler ve Türk insanının müziğe olan ilgisi beni çok etkiledi" dedi.
Stuttgart Devlet Operası'nın solisti olan Pumeza, 2014'te Glasgow'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın açılışında seslendirdiği parçayla dünyanın dört bir yanında dinleyenlerin gönlünde taht kurdu. Sanatseverleri açılış konseri için Mersin'e davet den Pumeza, "Murat Karahan ile birlikte ünlü arya ve düetlerden oluşan unutulmayacak, kaçırılmaması gereken bir gece olacak" dedi.