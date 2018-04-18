Mardin’in kadrolu eşekleri turizmin de hizmetinde

Mardin'in tarihi ve dar sokaklarında belediye bünyesinde çöp toplama işlerinde çalıştırılan kadrolu eşekler, turizme de hizmet ediyor. Kente Almanya'dan gelen turist grubun içerisinde bulunan bedensel engelli Nazife Öz, kenti eşekle gezdi. Arkadaşlarının kiraladığı kınalı bir eşekle tarihe tanıklık eden ve ilk defa eşeğe binen Öz'ün mutluluğu yüzüne yansıdı. Öz, kentin tarihi sokaklarını gezemeyeceğini düşündüğü için üzüldüğünü belirterek, "Sağ olsun grup sorumlusu arkadaşım bana eşek kiraladı.

Hayatımda hiçbir geziden bu kadar zevk almadım. Tarihi sokakları eşek sırtında gezmek harika. Mardin anlatılandan çok güzel ve çok farklı bir şehir. Arkadaşlarıma ve dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

