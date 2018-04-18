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’in lu leri in de hizmetinde

’e ’dan arkadaşlarıyla birlikte gelen bedensel engelli vatandaş, kentin tarihi ve larını, belediyenin çöp işlerinde kullandığı lu le gezdi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:22
Mardin’in kadrolu eşekleri turizmin de hizmetinde

'in tarihi ve larında belediye bünyesinde çöp toplama işlerinde çalıştırılan lu ler, e de hizmet ediyor. Kente 'dan gelen turist grubun içerisinde bulunan bedensel engelli Nazife Öz, kenti eşekle gezdi. Arkadaşlarının kiraladığı kınalı bir eşekle tarihe tanıklık eden ve ilk defa eşeğe binen Öz'ün mutluluğu yüzüne yansıdı. Öz, kentin tarihi sokaklarını gezemeyeceğini düşündüğü için üzüldüğünü belirterek, "Sağ olsun grup sorumlusu arkadaşım bana eşek kiraladı.

Hayatımda hiçbir geziden bu kadar zevk almadım. Tarihi sokakları eşek sırtında gezmek harika. Mardin anlatılandan çok güzel ve çok farklı bir şehir. Arkadaşlarıma ve dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

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Mardin’in kadrolu eşekleri turizmin de hizmetinde
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