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Giriş Tarihi: 21.4.2018
Vali Demirtaş’tan OSB’ye ziyaret
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Başkanı 'ye iade-i ziyarette bulundu. , Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına yeniden seçilen Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getiren Vali Demirtaş, Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip, başarılarının devamını diledi. Başkanı Bekir Sütcü de Vali Demirtaş'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.
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Vali Demirtaş’tan OSB’ye ziyaret
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