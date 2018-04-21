Vali Demirtaş’tan OSB’ye ziyaret

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Sütcü
'ye iade-i ziyarette bulundu. Vali Demirtaş
, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına yeniden seçilen Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getiren Vali Demirtaş, Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip, başarılarının devamını diledi. OSB
Başkanı Bekir Sütcü de Vali Demirtaş'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.