‘Sözleşmeli’ fuhuş zanlıları tutuklandı

Adana
'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 9 zanlının, "Kadını bulan bin lira alır, her fuhuştan yüzde 50 pay alır, gerisi aracılık yapana kalır, kadınlar güzel giyinmeli bakımlı olmalı" diye 1 ya da 2 yıllık sözleşme imzalattıkları ortaya çıktı
. Ahlak Büro Amirliği ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 9 kişiyi şafak vakti düzenlediği operasyonda yakaladı. Zanlıların zorla fuhuş yaptırdığı 23 kadın emniyete getirilerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. "ŞAKA YAPTIK"
Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar teknik takipteki konuşmalarında "kadın ayarlayalım" diye geçen diyalogları için şaka yaptıklarını söylediği öğrenildi. 9 zanlı mahkeme tarafından tutuklandı. Polise sığınan 23 mağdurdan 16'sı şikayetçi oldu. Okuma yazması bile olmayan kadınların, "Bir şekilde bizi buluyorlardı. Daha sonra 'isterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm' diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırıyorlardı" diye ifade verdikleri öğrenildi. "SÖZLEŞME ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI"
Verilen ifadelerde zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınlar, fuhuş yaptıran kişilerin sözleşme hazırlayarak kendilerine imzalattıklarını öne sürdü. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.