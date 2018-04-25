"Konteynerler felaketi önledi"

Samsat'ta meydana gelen depremin ardından başta AFAD olmak üzere Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, olaydan etkilenen afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlçedeki neredeyse tüm evlerin zarar gördüğü sarsıntıda, vatandaşların geçen yıl mart ayında yetkililerin desteğiyle konteynere alınmasını olası bir felaketin de önüne geçti.

Konteynerde kalan depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için oluşturulan ve bir süre önce temeli atılan 403 afet konutlarının yanı sıra yakında temeli atılacak 400 konutun daha tamamlanmasıyla vatandaşların barınma sorununun kalıcı olarak çözülmesi bekleniyor.

Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, devletin güçlü olduğunu ve bu tür durumlara karşı tecrübe kazandığını belirterek, vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Dünkü depremde can kaybı olmamasının teselli oluşturduğunu vurgulayan Kalkancı, "Çok hızlı hareket etme kabiliyetimiz var. Son 15 yılda mevzuatta yapılan yenilikler ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda kararlılığı ve talimatları doğrultusunda biz, hiçbir şeyi aksatmadan vatandaşın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bunda da en az mağduriyetin olmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın çadır ve konteynerde yerleştirilmiş olmaları, dün meydana gelen depremde Allah'tan can kaybının yaşanmamasını sağlamıştır." dedi.

Vali Kalkancı, daha önce temeli atılan 403 kalıcı konutun tamamlandığında vatandaşların sorunlarını çözeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konutlar tamamen depreme dayanıklı bir şekilde yapılacak. Şimdi yeni hak sahipleri de oluştu. Bugün burada meydana gelen depremde zarar görenler için de çadır dağıtacağız. Esnafta bir mağduriyet var. Onu da gidereceğiz. Gerekli ödenekler geldikten sonra yeni konteynerleri de halkın hizmetine sunacağız. Devletimiz büyük devlet, halkının yanında. Hizmet şiarıyla hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimatları bu şekilde olmuştur. Kesinlikle bir mağduriyetin meydana gelmemesi talimat edilmiştir. Bizler de bu kapsamda çalışıyoruz."

"EVİMİZ YIKILDI, CANIMIZ SAĞ"

Depremzedelerden Gölpınar köyü muhtarı Hasan Berk de geçen yılki depremde evlerinin yıkılmadığını ancak hasar gördüğünü, bu nedenle de kendilerine konteyner verildiğini dile getirdi.

Geceyi ailesiyle konteynerde geçirdiğini ve depremde zarar görmediklerini belirten Berk, "Geçen yıl da bu sefer de kötü şeyler yaşadık ve çok korktuk. Allah devletimizden razı olsun. Geçen yıl konteyner verildiği için özellikle geceleri orada kalıyoruz. Dün de Allah'tan oradaydık yoksa yıkılan evin altında kalırdık, ya ölür ya da yaralanabilirdik. Evimiz yıkıldı ama canımız sağ çok şükür. Her şey Allah'tan, ne yapabiliriz."

Konteynerde kalan Musa Atça ise uykuda olmalarına rağmen gece depremi çok hissettiklerini ve bu nedenle korktuklarını ifade ederek, önceki depremde hasar gören evde kalmadıkları için şükrettiklerini aktardı.