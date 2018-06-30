İtalya’dan Şahin’e ödül

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın ve çocuklara yönelik çalışmaları dolayısıyla İtalya Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanı olan Liyakat Nişanı'nı aldı. Başkan Şahin, bu özel ödülü Anadolu kadınları adına aldığını belirterek, "Aylan bebekler ölmesin, insanlar yaşasın, savaşlar bitsin, Akdeniz barış denizi olsun diye bu ödülü alıyorum" dedi. İtalyan hükümetinin 2017 Minerva Anna Maria Mammoliti Ödülü'nü alan ilk Türk kadını unvanlı Başkan Fatma Şahin, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Lütfullah Göktaş'la birlikte İtalyan Nişanı'nı aldı. İtalya'nın Cumhuriyete geçişi dolayısıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı için İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Luigi Mattiolo'nun ev sahipliğindeki resepsiyonda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz'in iki önemli toplumu olarak Türklerin ve İtalyanların ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekti. Zeybekci, "Türkiye ve İtalya arasında daha fazla karşılıklı yatırımlar olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Başkan Şahin, "Hem şehrimin hem de Anadolu kadınları adına bu özel ödülü alıyorum. Aylan bebekler ölmesin, insanlar yaşasın, savaşlar bitsin, Akdeniz barış denizi olsun diye bu ödülü alıyorum. İtalyanlarla Geç Hitit Medeniyetinin kültürel mirasını hayata geçirecek önemli çalışmalar yürütüyoruz. 5 antik kente ev sahipliği yapan müzeler şehrimizde, büyük bir restorasyon yapıyoruz. Aqua parkımızı İtalyanlarla birlikte açacağız, uzaklarda aramayın Gaziantep
'e gelin" dedi.