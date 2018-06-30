Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İtalya’dan Şahin’e ödül

İtalya’dan Şahin’e ödül

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın ve çocuklar için yaptığı projeleriyle İtalya’nın en yüksek devlet nişanına layık görüldü

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
İtalya’dan Şahin’e ödül
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın ve çocuklara yönelik çalışmaları dolayısıyla İtalya Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanı olan Liyakat Nişanı'nı aldı. Başkan Şahin, bu özel ödülü Anadolu kadınları adına aldığını belirterek, "Aylan bebekler ölmesin, insanlar yaşasın, savaşlar bitsin, Akdeniz barış denizi olsun diye bu ödülü alıyorum" dedi. İtalyan hükümetinin 2017 Minerva Anna Maria Mammoliti Ödülü'nü alan ilk Türk kadını unvanlı Başkan Fatma Şahin, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Lütfullah Göktaş'la birlikte İtalyan Nişanı'nı aldı. İtalya'nın Cumhuriyete geçişi dolayısıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı için İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Luigi Mattiolo'nun ev sahipliğindeki resepsiyonda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz'in iki önemli toplumu olarak Türklerin ve İtalyanların ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekti. Zeybekci, "Türkiye ve İtalya arasında daha fazla karşılıklı yatırımlar olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Şahin, "Hem şehrimin hem de Anadolu kadınları adına bu özel ödülü alıyorum. Aylan bebekler ölmesin, insanlar yaşasın, savaşlar bitsin, Akdeniz barış denizi olsun diye bu ödülü alıyorum. İtalyanlarla Geç Hitit Medeniyetinin kültürel mirasını hayata geçirecek önemli çalışmalar yürütüyoruz. 5 antik kente ev sahipliği yapan müzeler şehrimizde, büyük bir restorasyon yapıyoruz. Aqua parkımızı İtalyanlarla birlikte açacağız, uzaklarda aramayın 'e gelin" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’dan Şahin’e ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN