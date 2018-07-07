Tarihi geleceğe taşıyan müze

GAZIANTEP'TE
babadan kalan mirasını antikaya yatıran Hanifi Özaslan, kendi oluşturduğu Dünya El Sanatları Müzesi'nde tarihe tanıklık etmiş fotoğraf makinelerini sergiliyor. Babasından miras kalan fıstık tarlalarının gelirini antikaya yatıran Hanifi Özaslan, oluşturduğu müzede sergilenen eşyalarla Osmanlı döneminin kültürünü yansıttığı müzesinde en eskisi 1800'lü yıllara ait toplam 100'e yakın fotoğraf makinesini sergiliyor. BİNLERCE ESER
2 bine yakın eser
in bulunduğu Dünya El Sanatları Kültür Müzesi'nde eski bakır eşyalar, Osmanlı dönemine ait şamdanlar, havanlar, gaz lambaları, vitrin süsleri, el yazma kitapları ve çeşitli tarihi eşyalar bulunuyor. Müzenin bir köşesinde ise 100-150 yıl öncesine ait tarihi fotoğraf makineleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 1800'lü yılların düğünlerine, askere giden gençlerin anılarına şahitlik eden makineler ziyaretçileri geçmişe götürüyor.