Gözler Nakıboğlu davasına çevrildi

Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ
) Paralel Devlet
Yapılanmasının para kasası olan Nakıboğlu ailesinin firari bireylerinden Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu
'nun kaçtıkları ABD'deki lüks içinde yaşadıkları görüntülenince, gözler aile bireyleri ve el konulan 51 şirketlerinin yöneticilerinin yargılandığı davanın 5 Eylül'de görülecek karar duruşmasına çevrildi.
MAHKEME HEYETİ DEĞİŞTİ
Davanın görüldüğü Gaziantep
9. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Murat Çolak, son HSYK kararnamesiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanırken, davanın iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca ise Nazilli Cumhuriyet Savcılığına atandı. Hukuk camiasında tenzili rütbe olarak görülen bu atamalardan sonra görevlendirilecek yeni heyetin davayı en fazla iki duruşmada karara bağlaması bekleniyor.
GAZİANTEP MÜTEVELLİSİ
NAKSAN Holding başkan yardımcısı ve Türkiye'nin en büyük plastik üreticisi Naksan Plastik'in yönetim kurulu başkanı olan Osman Nakıboğlu
, örgütün Gaziantep'teki mütevellisi olarak biliniyordu. Osman Nakıboğlu ve kendisi gibi firari olan oğlu Bahaeddin ile cezaevinde tutuklu olan ağabeyi Cahit, yeğeni Taner ve tutuksuz olan diğer aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 25 sanıklı FETÖ davasında sanıklar, örgüt yöneticiliği, örgütün sermayesini aklama, teröre finansman gibi önemli suçlardan yargılanıyor.
KAÇIŞ SÜRECİ
Örgütün genç isimlerinden olan ve "Fetullahın prensi" olarak bilinen Bahaeddin Nakıboğlu, gezi olayları sırasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, polis tarafından yakınlarının evleri basılan bakanların kısa bir süre içinde tıpkı Japonya'da olduğu gibi halkın önüne çıkarak özür dileyeceği yönünde paylaşımlar yapmış, sürecin örgütün istediği gibi gitmemesi üzerine hakkında soruşturma açılacağını anlayınca hesaplarını kapatıp ABD'ye kaçmıştı.
ŞİRKETLERİN İÇİ BOŞ ÇIKTI
15 Temmuz darbe sürecinin hemen ardından Gaziantep'te kalan diğer aile fertlerinin gözaltına alınmasıyla büyük kısmı örgüte ait olduğu belirlenen ve aralarında Zirve Üniversitesi'nin de bulunduğu 51 şirketlerine el konulan ailenin milyarlarca dolarlık servetlerinden daha fazla borcu olduğu ortaya çıkmış, el konulan şirketlerin içinin boşaltılıp paralarının parça parça yurt dışına kaçırıldığı tespit edilmişti.
?FETÖ MÜZESİ KURMUŞTU
Örgütün Gaziantep'teki genç işadamları için kurulan adlı ayrı derneğin başkanlığını da yapan Bahattin Nakıboğlu'nun örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in kişisel eşyalarının yer aldığı bir müze de kurduğu ortaya çıkmıştı. Baba Osman Nakıboğlu ise, örgüt tarafından kendisine alınan Etiyopya Fahri Konsolosluğu imkanlarını da kullanarak yurt dışına çıkmayı başarmıştı. İkili bir süre sonra eşlerini yanlarına aldırmıştı.
TERÖRÜ FİNANSE EDİYORLARDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında hazırlanan 628 sayfalık iddianamede, sanıkların birçok alanda kurulan 51 şirketin gelirlerinin büyük bölümünü kayıt altına alınmadan muhasebeleştirilerek örgüte aktardığı belirtilerek, "silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.