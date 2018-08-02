İl İstihdam Kurulu AOSB’de toplandı

Adana İl İstihdam Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) toplandı. Vali Demirtaş, AOSB Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki istihdam çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Demirtaş, Adana İl İstihdam Kurulu'nun, kent genelindeki kurum ve kuruluşlar, AOSB, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

ÖZEL TOPLANTILAR

AOSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda istihdam çalışmalarına yönelik başarılı bir sunum gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "İlimizde çeşitli alanlarda üretim yapan iş insanlarımız, İŞKUR ve Vergi Daire Başkanlığımız tarafından mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendiriliyor. Tüm iş kollarında bu konuda bilgi eksikliği varsa, bu sıkıntıyı özel toplantılar yaparak ortadan kaldırmayı düşünüyorum" dedi.

40 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de, bin 590 hektar alan üzerine kurulan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin, 5 kıtadan yatırımcıların bulunduğu 434 işletmeli bir bölge olduğunu söyledi. AOSB genelinde yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Bekir Sütcü, bölgede yatırımcılara uygun fiyatla arsa tahsis ederek istihdamı artırma çabasında olduklarını bildirdi.

METREKARESİ 150 LİRA

Sütcü, "Türk sanayisinin güneydeki üssü olan AOSB'de sanayi parsellerimizin toplam alanı 10 bin 748 dönüm. Yatırımcılarımıza tahsis edilebilecek durumda 41 adet sanayi parselimiz bulunmaktadır. Tahsis edilebilecek arsaların toplam alanı 438 dönümdür. Yatırımcılarımız için alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiç bir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 TL gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunuyoruz" dedi.