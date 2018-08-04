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’te iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Gaziantep’te iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
'te şantiye alanında malzeme taşıdığı sırada kopan vinç parçasının altında kalan 2 çocuk babası inşaat işçisi (35) hayatını kaybetti. Olay, Mavikent Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiye alanında malzeme taşıdığı sırada kopan vinç parçası, Mehmet Ören'in üzerine düştü. Başına isabet eden demir parçasıyla ağır yaralanan Ören olay yerinde hayatını kaybetti. Ören'in ölüm haberini alıp morga gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Gaziantep’te iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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