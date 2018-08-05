Seyhan baraj gölü üzerinde yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor

Adana
Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) üyeleri Seyhan Baraj Gölü
üzerinde Yamaç paraşütçüyle uçtu. Yamaç paraşütü
nde iklim ve fiziki şartlarıyla cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Adana'da, AHAS üyeleri ve vatandaşlar baraj gölü kıyısındaki yüksek noktada bulunan Menekşe Mahallesi'nde buluştu. AHAS Başkanı Güner Akkaya'nın kontrolünde, Seyhan Baraj Gölü üzerinde havalandı. Hem sporcularının antrenman yaptığını, hem de meraklılarına bu deneyimi yaşattıklarını anlatan Akkaya, "Bu manzara eşliğinde uçmanın keyfi çok başka. Bugün Fas'tan gelen 3 kişi de bizim pilotlarımızla uçuyor. Bu spor tehlikeli olarak bilinse de gereken önlemler alındıktan sonra yürümek kadar kolay" diye konuştu.