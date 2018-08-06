Maganda kurbanı Emin hayata veda etti

Gaziantep
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dedesinin yanında oyun oynadığı sırada başına isabet eden maganda kurşunuyla yaralanan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser
hastanedeki yaşam savaşının kaybetti. Olay, geçen cumartesi günü Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Beşir-Yıldız çifti bir akrabalarını düğünü için şehir dışına çıkınca çocukları Mehmet Emin'i dedesinin yanına bıraktı. Emin dedesi Mehmet Keser yanında televizyon başında oyun oynarken aniden yere yığıldı. Dede Keser, sağlık görevlilerini çağırında 7.sınıf öğrencisi ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin, yoğun bakın ünitesinden 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili Mahsun Y. tutuklandı.