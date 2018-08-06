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Maganda kurbanı Emin hayata veda etti

’te evde televizyon izlerken başına isabet ettiği maganda kurşunuyla ağır yaralanan (11) hastanede günlerdir süren yaşam mücadelesi kaybetti

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Maganda kurbanı Emin hayata veda etti
'te dedesinin yanında oyun oynadığı sırada başına isabet eden maganda kurşunuyla yaralanan 11 yaşındaki hastanedeki yaşam savaşının kaybetti. Olay, geçen cumartesi günü Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Beşir-Yıldız çifti bir akrabalarını düğünü için şehir dışına çıkınca çocukları Mehmet Emin'i dedesinin yanına bıraktı. Emin dedesi Mehmet Keser yanında televizyon başında oyun oynarken aniden yere yığıldı. Dede Keser, sağlık görevlilerini çağırında 7.sınıf öğrencisi ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin, yoğun bakın ünitesinden 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili Mahsun Y. tutuklandı.
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Maganda kurbanı Emin hayata veda etti
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