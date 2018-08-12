Boynuinceli yörükleri şenlikte bir araya geldi

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Eğriçayır yaylasında 'Boynuinceli Yörükleri Şenliği'nin 4'üncüsü yapıldı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı İstemihan Talay'ında katıldığı şenlikte konuşma yapan Boynuinceli Yörükleri Derneği Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Arıkan, "2 bin 300 rakımlı yaylamız yolu yapılıp, elektrik ve suyu getirildiğinde Karadeniz yaylalarını aramayacak özelliktedir" dedi. Eğriçayır yaylası adının artık sadece bölgede değil yurt genelinde hatta yurt dışında da bilindiğini belirten Arıkan, "Geçmişte bu yaylada yüzlerce evde binlerce insan yaşamaktaydı. Çeşitli sebeplerden dolayı buralar terk edildi. Amacımız geçmişteki hareketli ve bereketli olan yaylamızda yeniden Yörüklerimizi bir araya getirmek ve kaynaştırmak istiyoruz" dedi. Sanatçı Faruk Doğan ile Hilmi Şahballı'nın sahne aldığı şenliğe Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Akdeniz ilçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Silifke İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki yayla yolları araçların rahat gidebilmesi için yapılacaktır" dedi.

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