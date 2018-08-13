Tarsus Zabıtası iş başında

Otoyol gişelerindeki kuyruklar hafta sonunu, yaylada denizde geçirmek isteyenlerin burnundan getiriyor. Kuyruklar üç kilometreyi buluyor. Özellikle Adana'ya dönerken… Sebep ne biliyor musunuz? Çıkıştaki kontrol noktası. Elbette güvenlik önlemi alınacak. Ama görevli polislerin işini yapacak. İçeride oturup dinleniyor. Millet kuyrukta kafayı yiyor. Bir okurumuz buradaki görevli memurlarla tartışmış. "Madem araçları güvenlik şeridine çekiyorsunuz durdurun kontrol yapın. Kontrol etmeyecekseniz açın yolu insanlar evine gitsin" diyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ricamız var. Çıkışta güvenlik şeridi kapanmasın. 2-3 kilometreyi bulan kuyruktan millet kurtulsun.



Tarsus'ta Yarenlik alanına giren motosiklet sürücülerini yazmıştım. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can aradı. "Zabıtamız sürekli orada, motosiklet sürücülerinin girmesini engellemeye çalışıyor. Eğer bizim ekiplerimiz olmasa orada motosiklerden geçilmez" dedi. Şevket başkan duyarlı biri.. Tarsus halkının belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için çaba harcıyor. Zabıta görevini aksatmasın, motosiklet sürücülerinin girmesini engellemeye devam etsin. Vatandaşın çektiği sıkıntı büyük.