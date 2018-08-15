Melih ABİ: Köprü neden kapatıldı bilgi verin de insanlar öğrensin

2000 Evler semtinin arasından TEM
otoyolu geçiyor. Orada bir köprü
var. Ama kapatılmış. Nedeni meçhul! Mahalle halkı köprünün ulaşıma açılmasını istiyor. Yıllardır kullanılan köprüyü neden kapattınız! İnsanlar yararlanıyor diye olmasın? O köprü yolu kısaltıyordu. Şimdi uzaklardan dönmek zorundalar. Açıklayın sebebini de bilelim. Köprü sebepsiz kapatılır mı? İnsanlara hizmet engellenir mi? Çamlıyayla'da geceleri silah seslerinden bıktık Mersin
Çamlıyayla'da millet geceleri silah sesinden uyuyamıyor. Kadir Korkmaz, "Sessiz sakin ve huzur bulmak için geldiğimiz yaylada özellikle geceleri bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Gecenin sessizliğinde silah sesleri bozuyor. Huzursuz oluyoruz. Engellensin bu" diyor. Magandaları bir kazaya yol açmadan durdurun. Yoksa birileri bu kurşunlarla ölecek! Silah atılan bölge belli. Jandarma takip etsin. Küçük bir soruşturma atanı da belli eder.