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kullanmayın’ dedi öldürüldü

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
‘Uyuşturucu kullanmayın’ dedi öldürüldü
GAZİANTEP'TE 58 yaşındaki madde kullandıkları sırada 'Uyuşturucu kullanmayın' diyerek uyarmak istediği şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre olay Cengiz Topel Mahallesi'nde dün meydana geldi. 58 yaşındaki Yaşar Karagöz akşam saatlerinde eve döndüğü sırada sokakta uyuşturucu madde kullanan gençleri görünce uyarmak için yanlarına gitti. Karagöz uyuşturucu kullanan gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve yaşlı adam 8 yerinden bıçaklandı. Dr. Ersin Arslan Devlet Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karagöz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bıçaklanarak hayatını kaybeden şahsın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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