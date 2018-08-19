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Bunalıma giren genç kız canına kıydı

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bunalıma giren genç kız canına kıydı
GAZİANTEP'TE psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Gizem tabancayla kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Olay, Yukarıbayır Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik bunalımda olan 16 yaşındaki Gizem Kartal evdeki tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan Kartal ailesinin komşuları durumu polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genç kızın hayatını yitirdiği tespit etti. Hayatını kaybeden Kartal'ın ailesi ve yakınları ölüm haberinin ardın sinir krizi geçirdi. İntihar ederek yaşamına son veren genç kızın cesedi incelenmek üzere Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bunalıma giren genç kız canına kıydı
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