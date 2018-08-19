Canları pahasına koruyorlar

GAZİANTEP'TE hasat zamanına kısa süre kalan Antep Fıstığı bahçeleri olası bir hırsızlığa karşı ellerinde av tüfeği olan bekçiler tarafından gece gündüz korunmaya başlandı. Silahlı bekçiler, 25 metre yükseklikteki gözetleme kulelerinden fıstık arazisine giren yabancıları havaya ateş ederek uyardıktan sonra durumu jandarmaya bildiriyor. 'Ben' yani olgunlaşmış fıstığın hasat dönemimde nöbetleşerek araziyi bekleyen bekçilerin görevi eylül ayında son buluyor.

"DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Bekçi tarafından korunmayan fıstık arazilerine hırsızların dadandığın ve neredeyse mahsulün tamamına yakınını çaldıklarını söyleyen fıstık arazisi sahibi Mehmet İnal, "Burada bana ait 40 dönüm arazi var. Diğer komşularıma ait olanda var toplam 220 dönüm kadar arazi var. Burayı korumak için bekçi tuttuk. Burada bekçi av tüfeğiyle güvenlik amaçlı bekliyor. Arazi rahat görünsün diye kule yaptırdık. Hırsızlar fıstığın değerli olduğunu biliyor 5-10 kişi birden gelerek çadırı seriyorlar ağacın altına. Mahsulü çalıyorlar. Adamların gözlerini kan bürümüş" dedi.



"CAN TEHLİKEMİZ VAR"

Fıstık bahçesine hırsız girdiği zaman havaya uyarı ateşi açtıklarını söyleyen fıstık bekçisi Mustafa Kaplan, "Sabah namazı olunca uyanıyoruz dolaşmaya başlıyoruz. Gece vakti bahçe sahibi geldiği zaman birkaç saat uyuya biliyoruz. Buraya hırsız çok geliyor. Gördüğümüzde ya düdük çalıyoruz ya da tüfekle ikaz ateşi yapıyoruz. Onlarda burada birisinin olduğunu anlayıp gidiyorlar. Akşamları kulede oluyoruz fener tutuyoruz. Yaklaşık 3 ay buradayız. Can tehlikemiz var ama ekmek parası için çalışıyoruz" diye konuştu.