Oscarlı açılış

25. Uluslararası Adana Film Festivali, Oscar'ın favori ismi BlacKkKlansman ile açılacak. Geçen yıl, "The Shape of Water"ı En İyi Film Oscar'ına ulaşmadan aylar önce dünya çapında gösteren dördüncü festival olarak start alan ve çıtayı yükseğe koyan Uluslararası Adana Film Festivali, 2018'de de iddialı bir Türkiye prömiyeri ile başlıyor.

HEYECAN DORUKTA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış filmi; 70. Cannes Film Festivali'nde aldığı Büyük Ödül ile Oscar yarışına favori olarak giren ve bu yolda aylardır rakipsiz ilerleyen BlacKkKlansman. 2016'da Akademi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen deneyimli Afro-Amerikalı yönetmen Spike Lee, yeni filminde Oscar kampanyalarındaki becerisiyle bilinen Focus Features ile çalıştı

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ku Klux Klan sorununun çok farklı bir boyutunu Ron Stallworth'ın anı kitabından perdeye taşıma hedefiyle yola çıktı. Ayrıca siyasi tarihteki ilk Afro-Amerikalı polisin hikayesini açığa çıkararak da önemli bir eksikliği kapattı. John David Washington, Alec Baldwin, Adam Driver, Jasper Pääkkönen gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcıları arasında, geçen sene "Get Out" ile En İyi Özgün Senaryo Oscar'ına ulaşan Jordan Peele de yer alıyor.