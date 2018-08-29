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Boğazına yemek takılan genç öldü

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Boğazına yemek takılan genç öldü

'TE 18 yaşındaki Harin Reşit Köşker yediği yemeğin boğazına takılmasın sonucu hayatını kaybetti. Körkün mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Harum Reşit Köşker ailesiyle birlikte akşam yemeği için sofraya oturdu. Genç yemeğe başladıktan bir süre sonra öksürmeye ardından da nefes alamadı. Ailesi tarafından süreden hastanekaldırılanlan Köşker'in nefes borusuna yemek kaçtığı tespit edildi. Doktorlar tarafından soluk borusuna kaçan yemek çıkarıldı fakat uzun süre nefes alamayan Köşker'in beyninde hasar meydana geldi. Köşker hastanedeki 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cesedi incelenmek üzere Gaziantep Kurumu morguna kaldırıldı.

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Boğazına yemek takılan genç öldü
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