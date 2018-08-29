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Oğuzeli ‘kurutmalıkları’ markalaşacak

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Oğuzeli ‘kurutmalıkları’ markalaşacak

GAZİANTEP'İN vazgeçilmez yemeklerinden kış dolmasının yapımında kullanılan kurutulmuş sebze üretiminin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Oğuzeli ilçesinin kurutmalıkları markalaşıyor UNESCO tarafından alanında yaratıcı şehirler ağına seçilen Gaziantep'in eşsiz yemeklerinden kış dolması yapımı için kullanılan sebzelerin kurutulması yaz sonuna kadar sürecek. Sezonu boyunca yaklaşık 200 bin kişiye gelir kapısı olan kurutmalıklar kente dönemlik işçi göçü çekiyor. Özellikle kadınlar tarafından içleri çıkarılan sebzeler daha sonra iplere bağlanarak kurutulduktan sonra satışa hazır hale geliyor. Her dizimde 50 adet sebze olan kurutmalıklar toptancıya 7-8 lira, tezgâhlarda ise 10-15 liradan satılıyor. Kentin kurutmalık diyarı olarak adlandırılan Oğuzeli ilçesinde sezonda 25 bin ton kurutmalık sebze üretildiğini söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Gastronomi şehri Gaziantep'in en önemli tedarikçisi olan Oğuzeli'nde kurutmalıklar üretiliyor. Buradan çıkan kurutmalıklar hem iklim nedeniyle hem de ürünün yöresel tadı nedeniyle 'de ender olan kurutmalıklardan. 4 çeşit kurutmalığımız bulunuyor. Kırmızıbiber, patlıcan, kabak ve tüylü acur dediğimiz sebzelerden yapılıyor. Oğuzeli'nde yılda yaklaşık 200 milyon adet kurutmalık üretiliyor" dedi.

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Oğuzeli ‘kurutmalıkları’ markalaşacak
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