17 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP'TE polis ekipleri imalathane olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Ekipler, dolaba gizlenmiş 17 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bulunan ve imalathane olarak kullanılan bir ikamete baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramada 17 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, eroin yapımında kullanıldığı tahmin edilen leğen, baskı makinesi ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgilisi 4 kişi gözaltına alındı.

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