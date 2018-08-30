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ye çocuğu gibi bakıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Keçiye çocuğu gibi bakıyor

'DA kaynakçı ustası Yakup İsrinam (35) pazardan aldığı ve 'Nazlı' adını verdiği yle olan ilişkisi görenleri hayrete düşürüyor. Keçi, sahibi nereye giderse oraya gidiyor. Sahibi onu götürmediği zaman da arkasın- dan tepki gösteriyor. Keçi, sahibini sokakta gördüğü zaman ise koşarak kucağına atlıyor. Hayvan sevgisinin çocukluğundan geldiğini belirten İsrinam, "Ben onu pazardan aldığımdan bu yana elimle besliyorum. Biberonla su, süt vererek büyüttüm. Bu da hayvanları çok sevdiğimden kaynaklanıyor. Artık bu keçi benim her şeyim oldu. Onunla özel bir bağ kurdum. Onu çocuklarımdan ayırmıyorum. Benimle geziyor, spor yapıyor, kahvehaneye gidiyor, yemek yiyor, hatta tatile bile beraber gidiyoruz" dedi.

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Keçiye çocuğu gibi bakıyor
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