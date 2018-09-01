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’in binlerce yıllık tanığı:

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Akdeniz’in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
DOĞU 'in kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik alanıyla 'nin en büyük kaleleri arasında yer alan 'in Anamur ilçesindeki , çok sayıda medeniyetin izlerini taşıması ve görkemli yapısıyla ilgi odağı oluyor. Mersin-Antalya karayolunun yanında deniz kıyısında yer alan kale, 3. veya 4. yüzyılda Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek için Romalılar tarafından inşa edildi. Kale, savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında fethedilen kale, Selçukluların zayıflaması sonrası bölgedeki Hristiyan birlikler tarafından kontrol altına alındı. Bölgeyi Türklerin hakimiyetine almak isteyen Karamanoğlu ile ordusu tarafından kuşatılan ve 14. yüzyılda yeniden kazanılan kale, onarıldıktan sonra "Mamure" adını aldı. Mahmut Bey, kalenin içerisine yüzyıllardır ibadete açık olan, tek minareli camiyi inşa ettirdi. Mamure, uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin en önemli kalelerinden biri olarak öne çıktı.
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Akdeniz’in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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