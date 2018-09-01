Bakırcılar ayakta durmaya çalışıyor

BAKIRIN ham madde fiyatının 42 liraya kadar yükseldiğini belirten Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, " Türkiye bakır işlemeciliğinin coğrafi patenti Gaziantep
ilinde bulunuyor. Bakıcıların en büyük sıkıntısı bakırın ham maddesidir. Ham madde dolara bağlı yükseliyor. Bunda bir sıkıntı yok ama doların düşmesine rağmen ham maddenin fiyatları sabit kalıyor. Bu duruma yetkilerin el atmasını istiyoruz" dedi. Sektörün zor durumda olduğunu kaydeden Açık, "Tarihimizle kültürümüzle ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.