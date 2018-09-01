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Tablo gibi kilim işliyor

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Tablo gibi kilim işliyor
'TE kendi dokuma tezgahıyla turistlerin ilgisini çeken 72 yıllık usta kilimci (80) bilindik desenlerin dışına çıkıp mesleğe yeni bir soluk getiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden canlandırmak isteyen koca çınar, kilimlerine tablo desenleri işleyerek mesleğin cazibesini arttırıyor. Kilim işleme mesleğinin her geçen gün unutulduğunu ve mesleğe farklı bir hava katmak için sıradanlığın dışına çıktığını söyleyen Süleyman Ercan, "Kilim dokumacılığı kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir meslek. Benim içim her yörenin kiliminin ayrı bir değeri vardır. Kilimler tarihimizin her dönem canlı şahitleri olmuşlardır. Yaptığım kilimler yerli ve yabancı turistler tarafından büyük bir ilgi görüyor" dedi.
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Tablo gibi kilim işliyor
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