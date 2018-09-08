YAKIN
Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen "IV. Analiz
ve Uygulamaları Matematik Konferansı" başladı. 29 farklı ülkeden 317 kişinin kayıt yaptığı Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı'nda, 66 bildiri sunulacak, toplam 87 genişletilmiş özet de Web of Science tarafından taranan AIP Konferans Proceedings'de yayınlanacak. Matematik alanında önemli çalışmalar yapan uzmanların konuşmacı olarak yer aldığı konferans 9 Eylül'de sona erecek. Bildirilerin daha sonra Ulusal Hakemli Dergilerde yayımlanacağı kaydedildi.