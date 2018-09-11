Gastronomi şehrinde “acı” telaş başladı

GASTRONOMİ dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmeye hak kazanan Gaziantep'in meşhur yemeklerine lezzet katan biber salçası, büyük emekler sonucu sofralara ulaşıyor. Yaz sonuna doğru kadınlar tarafından yapılan salça, tarlalardan toplanan biberlerin çöplerinden ayıklanarak çekirdekleri temizledikten sonra yıkanıp doğranmasıyla hazırlanıyor. Makinelerde çekilen biberler, 3-4 gün güneşte bekletilerek tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor. Bu işi meslek haline getiren kadınlar, biberlerin ellerinde bıraktığı acıya rağmen geçim kapısı olarak gördükleri salça yapımdan vazgeçmiyor. Kilosu, rengi ve kalitesine göre 25-35 liradan satılan salça, Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra sipariş üzerine Türkiye'nin birçok kentine kargoyla gönderiliyor. Salça üreticisi Halil Alıcı, 10 gündür çalıştıklarını belirterek sezonun 45 gün boyunca devam ettiğini söyledi. Alıcı, "Yemeklerin vazgeçilmezi salçayı büyük bir titizlikle hazırlıyoruz. Acı olduğu için gözümüz, elimiz yanıyor. Ama yöresel lezzetimizin evlere temiz bir şekilde ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



6 TON ÜRETİM

Salçanın Gaziantep'in olmazsa olmaz lezzetlerinin başında geldiğini belirten Alıcı, "İnsanlar kış hazırlıkları kapsamında salçaya öncelik veriyor. Ama bu sene her senekine göre daha fazla talep alıyoruz. Günlük 6 tona yakın üretim yapıyoruz. Biz gastronomi kenti olduğumuz için salça da temel malzemelerimizin başında yer alıyor. Organik ve doğal olduğu için ilgi de artıyor. Müşterilerimiz burada yıkanmasından doğranmasına kadar salça yapımının her aşamasını görüyor" dedi.